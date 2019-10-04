Polise "uyuşturucumu saflık için test eder misiniz" diye sordu: Gözaltına alındı

ABD'nin Alabama eyaletinde bir kadın, satın aldığı uyuşturucunun ne kadar saf olduğunu öğrenmek için polisi aradı ve test yapılmasını istedi. Polis, Jennifer Colyne Hall isimli kadını "uyuşturucu bulundurma" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Associated Press'in aktardığına göre polis, Hall'un acil durum hattını aramasının ardından 48 yaşındaki kadının adesine gitti. Limestone Bölgesi Şerif Ofisi'nin basın sözcüsü Stephen Young'ın aktardığına göre Hall'un yaşadığı eve giden polisleri ev sahibi karşıladı ve 48 yaşındaki kadının "garip davrandığını, uyuşturucu kullanmış olabileceğini" söyledi.

Polis evin içine girdiğinde ise Hall çantasından bir poşet dolusu kristal meth çıkardı ve bunun saflık için test edilmesini istediğini söyledi. Polisler Hall'a uyuşturucuyu kullanıp, kullanmadığını sorunca Hall, "Kullandım ama ne zaman olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Olayın ardından gözaltına alınan Hall, 2 bin 500 dolar kefalet ücreti talebiyle gözaltında tutuluyor.