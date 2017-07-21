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Polis ve göstericiler çatıştı! Ülkede oluk oluk kan akıyor

Muhalefetin çağrısıyla milyonlarca insanın genel greve gittiği ülkede, polis ve göstericiler şiddetli şekilde çatıştı. En az üç kişinin öldüğü bildiriliyor

Polis ve göstericiler çatıştı! Ülkede oluk oluk kan akıyor

Muhalefetin çağrısıyla milyonlarca insanın genel greve gittiği ülkede, polis ve göstericiler şiddetli şekilde çatıştı. En az üç kişinin öldüğü bildiriliyor

21 Temmuz 2017 Cuma 10:56
Polis ve göstericiler çatıştı! Ülkede oluk oluk kan akıyor
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VENEZUELLA'da Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yeni Anayasa oylamasını iptal etmesi yönünde baskılar artarkan, milyonlarca insan genel greve gitti.
 
Polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az üç kişi hayatını kaybetti. 300'den fazla gösterici de gözaltına alındı.
 
Venezuela'da muhalefet, hükümetin anayasa değişikliği için yeni kurucu meclis oluşturma planlarına sert tepki gösteriyor. Protestocular, Venezuela hükümetinin 30 Temmuz'da yapılacak referandumu iptal etmesini istiyor.
 
Nisan ayından bu yana tırmanan gerilim, ülke çapında yaklaşık 100 kişinin çatışmalarda hayatını kaybetmesine yol açtı.
 
Başkent Caracas ve birçok şehirde, protestocular yollara çöpler ve eşyalarıyla barikatlar kurdu.
 
Muhalefet, genel greve ülkenin yüzde 85'inin katılım gösterdiğini öne sürdü. Maduro ise grevin küçük çaplı olduğunu söylerken, muhalefet liderlerinin tutuklanacağını söyledi.
 
Uluslararası çağrıları reddetti
 
Kolombiya, Fransa, İspanya, ABD ve Avrupa Birliği (AB), Venezuela hükümetine yapılacak oylamayı iptal etmesi çağrısında bulundu. Maduro ise çağrıları reddetti.
 
Ülke için en önemli sektörlerin greve katılmadığını söyleyen Maduro, sözlerine şöyle devam etti: "Çalışma galip geldi. Muhalefet hiçbir zaman çalışmadı, bırakın çalışmamaya devam etsinler. Biz ileriye gidiyoruz, yoldaşlarım. O faşist teröristlerin hepsinin yakalanması emrini verdim."
 
Maduro: Yeni anayasa barış getirecek
 
Devlet Başkanı Nicolas Maduro , Ulusal Meclis'ten yeni kurucu meclise geçilmesi için 30 Temmuz'da resmi referandum düzenlenmesi kararı almıştı.
 
Maduro, ülkenin siyasi ve ekonomik krizden çıkışının tek yolunun kurucu meclis olduğunu, yeni kurucu meclisin ülkeye barış getireceğini söylüyordu.
 
Yeni kurucu meclisin oluşturacağı anayasanın 'darbecileri defedeceğini' ifade eden Maduro, Venezuela'ya da barış getireceğini kaydetti.
 
Maduro'nun kurmayı planladığı yeni meclisin 'diktatörlük getireceğini' savunan muhalefet, sembolik bir halk oylaması gerçekleştirdi.
 
Ekonomik kriz, ilaç ve gıda kıtlığı
 
Ülkede yaşanan derin ekonomik kriz, petrol fiyatlarının düşmesiyle daha da kötüleşti.
 
Petrol, ihracat gelirinin yüzde 95'ini oluşturuyor. Bu düşüş, hükümetin sosyal politikalarını uygulamasını güçleştiriyor ve ülke kesintilere gidiyor.
 
Temel ihtiyaç, ilaç ve gıda kıtlığı sürüyor. Muhalifler ekonomik krizin sorumlusu olarak hükümetin politikalarını gösteriyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
VenezuelaMuhalefetAnayasa Oylaması
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