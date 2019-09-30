Polis göstericileri tespit etmek için mavi renkli su kullandı
Hong Kong'da haziran ayında başlayan gösteriler bugün de devam etti. Suçluların Çin'e iadesine karşı sokağa çıkan göstericiler, bu yasanın geri çekilmesine rağmen bugün de hükümet karşıtı protestolara devam etti. Polis ekipleri göstericileri tespit edebilmek için mavi renkli tazyikli su kullandı
HONG Kong yönetiminin Haziran ayında, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasayı gündeme getirmesinin ardından başlayan gösterilerde dördüncü ay neredeyse geride kaldı. Eski bir İngiliz kolonisi olan ve bazı açılardan otonom bir yapıda bulunan Hong Kong'taki tartışmalı yasa geri çekilse de gösteriler bitmek bilmiyor. "Tek ülke, iki sistem" yapısı altında Çin'den daha özgürlükçü bir sistemi olan Hong Kong'ta lider Carrie Lam'ın tasarıyı geri çekmesine rağmen bugün de göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.
MOLOTOF KOKTEYLİ FIRLATTILAR
Yasa Eylül ayında geri çekilse de bugün göstericiler bugün yine sokaklara çıktı. Bazı göstericiler hükümet karşıtı slogan atarken, bazıları da molotof kokteyli ve taş fırlattı. Polis şiddet uygulayan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Özellikle turistlerin yoğun tercih ettiği Causeway Bay bölgesi ile hükümet binalarının olduğu Admiralty Caddesi yakınlarında çatışmalar yaşandı.
GÖSTERİCİLERİ RENKLİ SUYLA YAKALADILAR
Müdahale öncesinde göstericileri pankartlarla uyaran polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada ağır yaralı bulunmadığı belirtildi. Tazyikli suyun mavi renkte olduğunu açıklayan yetkililer bu sayede göstericilerin daha kolaylıkla yakalanabileceğini açıkladı. Güvenlik güçleri Çin'in kuruluşu olarak kutlanan 1 Ekim'de gösterilerin daha yoğun yaşanabileceğini açıkladı.
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