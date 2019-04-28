Podyumda düşen model öldü

Brezilya'da düzenlenen bir defile sırasında podyuma çıkan manken Tales Soares, dengesini kaybederek yere düştü. Epilepsi krizi geçirdiği düşünülen manken, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Podyumda düşen model öldü
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BREZİLYA'NIN ünlü erkek modellerinden Tales Soares defile sırasında podyumda düştükten sonra yaşamını yitirdi. 26 yaşındaki Toares’in olay sırasında ayakkabısının bağcıklarına takılarak dengesini kaybettiği zannedilse de, epilepsi krizi ihtimali üzerinde de duruluyor.  Soares, podyumda yapılan acil müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede öldü. Sao Paolo moda haftasında, Ocksa markasının defilesinde yaşanan olay an be an kameralara da yansıdı. Soares podyumun ön tarafına gelip dönüşünü yaptıktan hemen sonra yalpalamaya başladı, bir iki adım attıktan sonra yüz üstü yere kapaklandı.

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