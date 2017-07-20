Plajda cinsel ilişkiye giren çifte alkış tutarak destek verdiler

Videonun, plaja alkol partisi için gelen yakşalık 6000 öğrencinin bulunduğu anda çekildiği tahmin ediliyor. POLİS 10 ÖĞRENCİYİ GÖZALTINA ALDI

İNGİLTERE 'DE Troon plaj ında düzenlenen alkol partisinde çalılıkların arasında cinsel ilişki ye giren çift, kendilerini izleyip görüntüleyen vatandaşlara aldırmadılar. Etrafta bulunan vatandaşlar ise kum üzerindeki çalılıklarda ilişkiye giren çifte tezahürat yaparak alkış tuttular.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.