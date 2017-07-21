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‘PKK’ya silah vermek tehlikeli’

Ortadoğu uzmanı Peter Neumann, Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ın ardından PKK kaynaklı daha büyük çatışmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu

‘PKK’ya silah vermek tehlikeli’

Ortadoğu uzmanı Peter Neumann, Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ın ardından PKK kaynaklı daha büyük çatışmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu

21 Temmuz 2017 Cuma 10:34
‘PKK’ya silah vermek tehlikeli’
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ALMAN Ortadoğu uzmanı Peter Neumann, Ortadoğu’nun terör örgütü DEAŞ’ın yenilmesinin ardından da huzura kavuşmayacağını öne sürerek, Kürt sorununa dayanan yeni ve daha büyük çatışmaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Londra Üniversitesi’ne bağlı King’s College uzmanlarından Neumann, Alman ‘Neue Osnabrücker’ gazetesine verdiği demeçte, şu an Rakka’da DEAŞ’a karşı savaşan Kürtlerin, Batı’nın da terör örgütü olarak gördüğü PKK’ya bağlı olduğuna dikkat çekerek, “PKK’nın Batı tarafından desteklenip eğitildiğini ve silahlandırıldığını kabul etmek gerekiyor” ifadesini kullandı. Neuman, ‘en sonunda Suriye’nin kuzeyinde tepeden tırnağa silahlanmış Kürtlerin yepyeni talepler öne sürecek siyasi sermayeye sahip olduğu bir tablo ile karşılaşılacağını’ belirterek, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgeye sevk edilen silahların bir gün Türkiye’ye doğrultulabileceği yönündeki endişesinin anlaşılabilir olduğunu kaydetti. Suriye’de DEAŞ’a karşı savaşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) belkemiğini, PKK’nın Suriye uzantısı olan Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Irak’a destek kuvvet

Neumann Irak’ta ise, DEAŞ’tan geri alınan Musul gibi bölgelerde yeniden istikrar ortamının sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Neumann bunun gerçekleşmesi için Ürdün, Türkiye ya da diğer Müslüman ülkelerden birliklerin desteğinin konuşulması gerektiğini kaydetti. Neumann ayrıca ‘Sünnilerin siyasi sistem içerisinde kendilerine yer bulmaları için’ Irak yönetimine siyasi baskı mekanizmanlarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Trump silah yardımını kesiyor

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Merkezi Haber Alma Dairesi’nin (CIA) Suriye’deki ılımlı muhalifleri silahlandırma ve eğitme programına son verme kararı aldığını yazdı. Söz konusu program 2013’te, dönemin başkanı Barack Obama tarafından Beşar Esad’ın iktidarı bırakması için baskı unsuru olması amacıyla başlatılmıştı. Ancak programın destekleyecileri bile Rusya’nın Suriye’ye müdahil olmasının ardından programın etkinliğini sorguluyordu. Yetkililer, programı sonlandırmanın Trump’ın Rusya’yla çalışma yolları aramasının göstergesi olduğu yorumunu yapıyor. Programın sonlandırılması Washington’un Suriye konusunda gücünün kısıtlı olduğunun farkında olduğu anlamına geliyor. Programı destekleyen bazı yetkililer gelişmeyi ‘büyük bir taviz’ olarak nitelendiriyor. Karar, DEAŞ’la savaşan grupları etkilemeyecek. Bazı uzmanlar kararın radikal grupları güçlendireceğini ve ABD’nin güvenilirliğine zarar vereceğini düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
OrtadoğuPeter NeumannSuriyeDEAŞPKKSDG
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