PKK/PYD yandaşları Girit Konsolosluğunu işgal etti

GİRİT basınında yer alan haberlere göre, Adanın Kandiye kentindeki konsolosluğu işgal eden grup, binaya üzerinde "Afrin'e dayanışma" yazılı bir bez astı.
Konsolosluğa maddi hasar veren grubun Alman bayrağını da indirdiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto eden grubun eylemi sırasında, Alman konsolosun makamında olmadığı kaydedildi.
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