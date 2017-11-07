PKK/PYD'den muhalif Kürt gruplara tehdit! Patlattılar!

TERÖR örgütü PKK/PYD, muhalif Kürt grupların oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) olağan kongresini yapacağı binayı çevreleyerek, yakınında patlayıcı infilak ettirdi.



Haseke'nin Kamışlı ilçesindeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, PKK/PYD militanları ENKS'nin 4. olağan kongresinin düzenleneceği binaya girişlere engel oldu.

Kongrenin yapılacağı binayı kuşatan PKK/PYD militanları, bir grup genç teröristi binanın önünde toplayarak, ENKS üyeleri aleyhinde protesto düzenletti.



Militanlar ayrıca binanın yakınında patlayıcıyı infilak ettirerek, ENKS'ye gözdağı vermek istedi.



Bunun üzerine ENKS üyeleri, yaklaşık 500 metre ilerideki Birleşmiş Milletlere ait binaya geçerek, kongrenin ertelendiğini duyurdu. ENKS üyeleri, BM yetkililerine ses kaydı göndererek durumu anlattı.



PKK/PYD'nin, bazı üyeleri tutukladığı öğrenildi.



Ayrıca PKK/PYD, Kamışlı'da daha önce kapattıkları ENKS çatısındaki bir partinin binasına saldırarak içerideki malzemelere zarar verdi.



Terör örgütü PKK/PYD, daha önce de ENKS'ye ait birçok ofisi ve çatısı altında faaliyet gösteren muhalif Kürt siyasi partileri kapatmıştı.



Terör örgütü, önceki gün Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde 18-31 yaşlarındaki gençleri zorla silah altına almak için tutuklamalara başlamıştı. Çevre yerleşimlerdeki halk, protestolar düzenlemişti.



PKK/PYD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke ve Rakka illeri, Halep’in doğusundaki Münbiç ve kuzeybatısındaki Afrin ilçelerini işgal ediyor.