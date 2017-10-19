PKK/PYD, ABD'li teröristlerini hapsetti!

ADI Kevin Howard. 28 yaşında eski bir ABD askeri. 1 yıldır Suriye’de PKK uzantısı PYD terör örgütünün saflarında terör faaliyeti yürütüyordu.



Temmuz ve Ağustos aylarında bir çok Amerikan ve İngiliz gazetesine röportajlar verdi, terör propagandası yaptı.

Bunun adı da Taylor Hudson. O da Amerikalı eski bir asker. Kevin Howard beraber Amerika’dan kalkıp, Suriye’ye geldi ve PKK uzantısı PYD’nin militanı oldu.



İKİSİ DE ÖRGÜTTEN AYRILMAK İSTEDİ AMA İZİN VERİLMEDİ



Bu iki Amerikalı, Kevin Howard ile Taylor Hudson, Ekim ayının başında Deyruzzor ve Rakka’daki PYD işgaline katılmak istemediklerini söyledi.

1 yıllık maceranın sonunda ülkelerine dönme kararı aldı.

Bunu PYD’nin silahlı kanadı YPG’ye bildirdiler.

Ancak terör örgütü iki Amerikalının örgütten ayrılmasına izin vermedi.



BÖLGEDEKİ ABD ÜSSÜNE GÖTÜRÜLDÜLER



2 Amerikalı, PYD terör örgütüyle birlikte çalışan bölgedeki Amerikan Özel Kuvvetlerine götürüldü. Amerikalı komutan, eski asker olan ve PYD terör örgütünün militanlığını yapan bu iki teröristin, Suriye’den ayrılıp, ülkelerine dönme talebini umursamadı.



PYD TARAFINDAN HAPSEDİLDİLER



Suriye’deki Amerikan üssünden çıkarılan 2 Amerikalı terörist, PYD’ye teslim edildi.

PYD teröristleri ise bunları Haseke’ye bağlı Tel Tamir’deki PYD karargahında hapse attı.



KURTULMAK İÇİN YALVARMIŞLAR



Kevin Howard, PYD’ye katıldıktan sonra Kane Harlly kod ismini kullanmaya başlamıştı. O isimle açtığı sosyal medya hesabından 10 Ekim günü son bir paylaşımda bulundu, “PYD’den ayrılmak istediğini ancak zorla alıkonulduğunu” söyleyip, mesajı okuyanlardan bunu yaymalarını ve kendisiyle Taylor Hudson’a yardım etmelerini istedi.

Sosyal medyaya yazdığı mesajı telefonundan da yakın arkadaşlarına gönderdi.

Yakınlarının söylediğine göre terör örgütünden ayrılmak isteyen 2 militan, PYD teröristleri ile Amerikalı komutanlara serbest kalmaları için yalvarmışlar ama sonuç nafile olmuş.



PYD’YE GİRİŞ VAR ÇIKIŞ YOK MESAJI



Suriye’de Müslüman toprağında terör estiren PKK uzantısı PYD terör örgütü, Müslüman düşmanlığıyla da biliniyor. İşgal ettikleri şehirlerde daha önce Cuma hutbelerini yasaklayan PYD terör örgütü, militan kadrosunun büyük çoğunluğunu Amerika ve Avrupa ülkelerinden karşılıyor. Örgütün içerisinde Kevin Howard ile Taylor Hudson gibi binlerce batılı Hristiyan militan var. Bunların çoğu eski asker. Ne dinleri ne dillerinin Suriye ile Suriye halkı ile bağdaşan bir yanı yok.

Ama PYD terör örgütü Hristiyan militanlarıyla, Suriye’de ABD ittifakıyla toprak işgal etmeyi sürdürüyor.



Bu son olay yani Kevin Howard ile Taylor Hudson’un örgütten ayrılmalarına izin verilmemesi ise PYD’nin gerçek yüzünü batılı militanlara da göstermiş oldu.

Macera olsun diye ülkelerinden kalkıp Suriye’ye gelen bu teröristler, terör örgütüne girişin olduğunu ama çıkışın olmadığını anlasalar da artık onlar için geç.