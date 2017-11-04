PKK yanlıları Düsseldorf’ta olay çıkardı!

BUGÜN terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için slogan atılan, Almanya’nın Düsseldorf kentindeki mitinge polis müdahale etti.
Millliyet'in haberine göre; Alman polisinin uyarısına rağmen Öcalan posterleri mitingde kullanılınca, yetkililer müdahale etti. PKK sempatizanları bayrak ve döviz taktıkları sopalarla polise saldırdı.
Polis de biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı göstericiler gözaltına alındı.
Eylül ayı ortasında PKK sempatizanlarının Köln'de düzenlediği gösteride, Almanya'nın yasakladığı semboller taşınmıştı. Türkiye, bu olayı gerekçe göstererek Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.
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