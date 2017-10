'PKK'ya müsaade etmeyiz! Geri alınacak!'

IRAK Savunma Bakan Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Osman Al Ganimi, DHA'ya verdiği röportajda, Türkiye'deki temaslarının çok iyi geçtiğini söyledi. IKBY'nin tartışmalı bağımsızlık referandumunu, DAEŞ konusunu ve iki ülkenin milli güvenlik meselelerini konuştuklarını belirtti. Türk mevkidaşı Hulusi Akar'ı davet ettiklerini söyleyen Ganimi, "Bir iki ay içerisinde bu davet gerçekleşecek inşallah. Bu ziyaret sırasında da tüm konuları masaya yatıracağız" dedi.



"Hiçbir güce ülkemizde izin vermeyeceğiz"



Irak Genelkurmay Başkanı, "PKK ve YPG'ye veya diğer terörist unsurlara karşı Irak ile ortak bir çalışma yapılacak mı, bu konuda görüşmeleriniz oldu mu?" sorusuna da şöyle cevap verdi:



"Evet bu konuda görüşmelerimiz oldu. Yine burada Anayasamıza dönmek istiyorum. Anayasaya göre hiçbir ülkeye, hiçbir güce bölgemizde izin vermeyeceğiz. Yani bizim topraklarımızı kullanıp karşı ülkeleri tehdit etme girişimlerine müsaade etmeyeceğiz. Aynı zamanda bu tip unsurlara karşı kendi topraklarımızı korumak amacı ile de beraber çalışacağız."



"Kerkük her ne şekilde olursa olsun geri alınacak"



Ganimi, "Kerkük Anayasa'ya göre Irak'ındır, her ne şekilde olursa olsun geri alınacaktır. Türkiye, İran ve Irak, Kuzey Irak'taki sahte referandumu tanımamaktadır" dedi. Kerkük'ün önemini vurgulayan Ganimi, şöyle konuştu:



"Biz Kerkük'e küçük Irak deriz. Çünkü orada Türkmenler, Araplar, Kürtler, Hristiyanlar ve başka toplumlar yaşıyor. Kerkük bizim en önemli bölgelerimizden biridir. Kerkük Irak'ındır. Kerkük Anayasa'ya göre Irak'ındır, her ne şekilde olursa olsun geri alınacaktır. Kimseye bağlı değildir. Bizim de orada gelecekte bazı hareketlerimiz olacaktır.



Son dönemde Irak Parlamentosu tarafından İbadi'ye verilen yetkide tartışmalı bölgeler dediğimiz Kerkük ve diğer bölgelerin güvenliğinin merkeze hükümete geçmesi isteniyor. Bu nasıl olursa olsun, ister kuvvet ile isterse bir başka şekilde, inşallah bu hayata geçirilecektir."



"Sınırlar tamamen merkezi hükümetin kontrolü altındadır"



"Kuzey Irak-Türkiye sınırları tamamı ile bundan sonra Irak ordusunun kontrolüne geçecektir diyebiliyor muyuz?" sorusuna Ganimi, "Sınırlar tamamen şu anda merkezi hükümetin kontrolü altındadır. Bölge ülkeleri ile görüşmelerimizde de gerek sınırların, gerekse tüm havalimanlarının merkezi hükümetin kontrolü altında olduğunu bildiriyorduk. Ve bundan sonra da bu anlamdaki tüm ilişkilerin Bağdat merkezi hükümeti ile yürütülmesi gerektiğini söyledik. Türkiye bu anlamda bize çok destek verdi. Ve hatta petrol alışverişinin de Bağdat hükümeti ile olacağı konuşuldu. Ve direk bizimle temasta olunulacağı üzerinde hem fikir olundu. Bunun yanı sıra hatta havalimanlarının gümrük gelirlerinin de Bağdat merkezi hükümete verilmesi yönünde görüş birliğine varıldı" yanıtını verdi.



"Kuzey Irak sınırları, Erbil havalimanı ve gümrüklerin kontrolü tamamı ile artık Irak ordusunun elindedir. Bunu diyebiliyor muyuz?" sorusunu Ganimi, "Her zaman petrol bir bölgeye ait değildir, tüm ülkeye aittir. Bundan dolayı Anayasa'da petrolün nerelerde ve kime ait olduğu, bunların güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve bunlar konusunda tek yetkinin Bağdat merkezi hükümetinde olduğu açıkça yazılıdır. Biz de Irak ordusu olarak Anayasayı harfi ile tatbik edeceğiz. Ve şu anda Irak sınırlarının hepsi elimizdedir. Bunu bölge ülkelerine de bildirdik. Ve bizim elimizde olduğunu söyledik sınırların, havalimanlarının, gümrüklerin..." diye cevapladı.