Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

PKK Afrin'de babaları kaçırıyor! Zorla silah altına almaya başladılar

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Suriye'deki Halep kentinin kuzeybatısında bulunan Afrin ilçesinin kırsalında kendi saflarına katılmaya mecbur bırakmak istediği gençlerin babalarını kaçırdı

PKK Afrin'de babaları kaçırıyor! Zorla silah altına almaya başladılar

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Suriye'deki Halep kentinin kuzeybatısında bulunan Afrin ilçesinin kırsalında kendi saflarına katılmaya mecbur bırakmak istediği gençlerin babalarını kaçırdı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:05
PKK Afrin'de babaları kaçırıyor! Zorla silah altına almaya başladılar
banner404

TERÖR örgütü PKK/PYD,  Suriye'de Halep ilinin kuzeyinde kontrol ettiği  Afrin ilçesinin köylerinde her aileden bir kadın ya da erkeği alıkoyuyor.

"ÖZ SAVUNMA" ALAYINDAKİ MİLİTANLARIN SAYISINI ARTIRIYOR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, PKK/PYD güçleri,  Afrin'de bir süre önce kurduğu ve "öz savunma" adını verdiği alaydaki militanların sayısını arttırmak için ilçedeki Raco beldesine bağlı köylerde gençleri zorla silah altına alıyor.

HER EVDEN KADIN YA DA ERKEK FARK ETMEKSİZİN 1 KİŞİ ALIYOR

PKK/PYD, başta Cala köyü olmak üzere her evden kadın-erkek fark etmeksizin en az bir sivili alıkoyuyor. Söz konusu köylerin sakinlerinin bir kısmı örgütün eline düşmemek için çevredeki dağlara sığınırken, bazıları da nispeten daha güvenli bölgelerde saklanıyor.

KAÇAN GENÇLERİN GELMESİ İÇİN BABALARI REHİN TUTULUYOR

Örgüt, kaçan gençlerin geri dönüp "öz savunma" alayına katılmaları için 60 yaşını aşmamış onlarca babayı rehin tutuyor. Örgütün,  Afrin'e bağlı Şeran beldesindeki ailelere de çocuklarının yerlerini sorarak o gençleri de zorla silah altına alma hazırlığı yaptığı öğrenildi. Halkın ise örgütün bu uygulamasından rahatsız olduğu ve çocuklarının geleceğinden endişe duyduğu belirtildi.

PAZARA YAPILAN SİLAHLI BASKINDA 15 GENÇ ALIKOYULDU

Öte yandan PKK/PYD militanlarının önceki gün  Suriye'nin Haseke iline bağlı Dirbesiyye ilçesindeki pazara, gençleri zorla silah altına almak için baskın yaptığı ve en az 15 genci alıkoyduğu açıklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
pkk afrin babaları kaçırıyor zorla silah altına almaya başladılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim