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Pizza beklerken tezgahta seviştiler, hapsi boyladılar

Dünyaca ünlü bir pizza zincirinin 30 dakikalık sipariş garantisini denemek yerine lokantaya gidip pizza siparişi veren bir çift herkesin gözleri önünde tezgahta sevişti. Gizli kamera kayıtlarına bakan yetkililer şikayette bulunurken, 18 dakikalık videoyu izleyen hakim çifti suçlu buldu ve hapis cezası verdi

Pizza beklerken tezgahta seviştiler, hapsi boyladılar

Dünyaca ünlü bir pizza zincirinin 30 dakikalık sipariş garantisini denemek yerine lokantaya gidip pizza siparişi veren bir çift herkesin gözleri önünde tezgahta sevişti. Gizli kamera kayıtlarına bakan yetkililer şikayette bulunurken, 18 dakikalık videoyu izleyen hakim çifti suçlu buldu ve hapis cezası verdi

24 Eylül 2017 Pazar 12:00
Pizza beklerken tezgahta seviştiler, hapsi boyladılar
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İNGİLTERE'DE olay Şubat ayında yaşandı. Scarborough’taki bir pizza zincirine giden Danielle Hurst ile Craig Smith pizza siparişi verdi. Fakat pizzayı beklerken, çılgın çift insanların gözü önünde sevişmeye başladı.

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30 santimetrelik pepperonili pizza söyleyen çift pizzayı beklerken bir anda ateşli şekilde öpüştü. Daha sonra hızını alamayan çift tezgahın üzerinde cinsel ilişkiye girmeye başladı. Kuryelerin girip çıkmasına aldırış etmeden sevişen çift işleri bittikten sonra pizzayı aldı ve gitti.

Güvenlik kamerası kayıtlarının pizzacıda çalışan bir kişnin Twitter hesabında paylaşılmasından sonra İngiliz polisi harekete geçti. Önceki gün mahkemeye çıkan çift kamusal alanda müstehcen tavırlar sergilemekten ve kamu düzenini bozmaktan hapis cezası aldı. Çiftin son duruşması Ekim ayında yapılacak ve çiftin alacağı hapis cezasının son hali netleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
İngilterePizzaPizzacıSevişme
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