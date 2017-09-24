Pizza beklerken tezgahta seviştiler, hapsi boyladılar

İNGİLTERE'DE olay Şubat ayında yaşandı. Scarborough’taki bir pizza zincirine giden Danielle Hurst ile Craig Smith pizza siparişi verdi. Fakat pizzayı beklerken, çılgın çift insanların gözü önünde sevişmeye başladı.

30 santimetrelik pepperonili pizza söyleyen çift pizzayı beklerken bir anda ateşli şekilde öpüştü. Daha sonra hızını alamayan çift tezgahın üzerinde cinsel ilişkiye girmeye başladı. Kuryelerin girip çıkmasına aldırış etmeden sevişen çift işleri bittikten sonra pizzayı aldı ve gitti.

Güvenlik kamerası kayıtlarının pizzacıda çalışan bir kişnin Twitter hesabında paylaşılmasından sonra İngiliz polisi harekete geçti. Önceki gün mahkemeye çıkan çift kamusal alanda müstehcen tavırlar sergilemekten ve kamu düzenini bozmaktan hapis cezası aldı. Çiftin son duruşması Ekim ayında yapılacak ve çiftin alacağı hapis cezasının son hali netleşecek.