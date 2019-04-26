Piyasalar sallandı! Trump çağrı yaptı, fiyatlar anında düştü

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) seslenerek petrol fiyatlarını düşürme çağrısı yaptı. Trump'ın çağrısı sonrası petrol fiyatları yüzde 2,5 düştü.

"PETROL FİYATLARINI İNDİRMENİZ GEREKİYOR"

Trump'tan petrol fiyatlarına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Trump, OPEC'i aradığını belirtti. Trump, "Benzin fiyatları aşağı inecek. OPEC'i aradım ve 'Petrol fiyatlarını aşağı indirmeniz gerekiyor' dedim" açıklamasını yaptı.

72,30 DOLAR SEVİYELERİNE GERİLEDİ

Trump'ın gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 oranında azalarak 72,30 dolar seviyelerine geldi.