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Pilotlar uçuş sırasında kavgaya tutuştu

İngiltere'den Hindistan'a giden bir yolcu uçağında pilotlar uçuş sırasında kavga etti. Kavga sırasında erkek pilot kadın pilotu tokatladı.

Pilotlar uçuş sırasında kavgaya tutuştu

İngiltere'den Hindistan'a giden bir yolcu uçağında pilotlar uçuş sırasında kavga etti. Kavga sırasında erkek pilot kadın pilotu tokatladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:19
Pilotlar uçuş sırasında kavgaya tutuştu
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BBC'nin haberine göre, yeni yıl arifesinde Jet Airways'in  Londra-Mumbai seferini yapan yolcu uçağında görevli polisler kavga etti. 
Haberde, kavganın erkek pilotun kadın pilota tokat atması üzerine  çıktığı, kadın pilotun uzun süre kokpitten ayrıldığı belirtildi.
Jet Airways'in pilotların uçuş izinlerini askıya aldığı ve konuyla  ilgili soruşturma başlattığı, 324 yolcu taşıyan uçağın güvenli bir şekilde  Mumbai'ye indirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereHindistan
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