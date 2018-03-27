Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak
YouTube'dan şaşırtan uygulama!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çikolata ve gazozların içinden cinsel gücü artırıcı ilaçlar çıktı
Çikolata ve gazozların içinden cinsel...

Pilot alkollü çıktı, yolcular 3 gün mahsur kaldı

Stuttgart Havalimanında uçuş için bekleyen yolcular, bir havalimanı personeli tarafından uçağın pilotunun alkollü olduğunun fark edilmesi üzerine 3 gün boyunca yeni uçuşu beklemek zorunda kaldı

Pilot alkollü çıktı, yolcular 3 gün mahsur kaldı

Stuttgart Havalimanında uçuş için bekleyen yolcular, bir havalimanı personeli tarafından uçağın pilotunun alkollü olduğunun fark edilmesi üzerine 3 gün boyunca yeni uçuşu beklemek zorunda kaldı

27 Mart 2018 Salı 12:53
Pilot alkollü çıktı, yolcular 3 gün mahsur kaldı
banner404

 STUTGART Havaalanınında uçuş için bekleyen yolcular, pilotun sarhoş olması yüzünden uçuşları iptal edilince Almanya'da 3 gün beklemek zorunda kaldı

HAVALİMANI ÇALIŞANI PİLOTUN SARHOŞ OLDUĞUNU FARK ETTİ

Havalimanı yetkililerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, havaalanı çalışanının yardımcı pilotun alkollü olduğunu, yürürken tökezlediğini fark etmesi üzerine polisi haberdar ettiği, polisin ve savcılığını müdahalesiyle uçuşun iptal edildiği açıklandı. Bu durum üzerine yetkililer yeterli personel sayısı olmadığı için uçağa kalkış izni vermedi ve yardımcı pilotun lisansı askıya alındı.

PİLOT GÖZALTINDA

Yedek yardımcı pilot olmadığı için de uçağın uçuşuna müsaade edilmediği ve 106 yolcunun otellere yerleştirildiği bildirildi. Yardımcı pilot ilk olarak geçici olarak gözaltına alındı, serbest bırakılması için 10 bin Euro'luk kefalet ödemesi gerekiyor.

3 GÜN MAHSUR KALDILAR, ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Havayolu şirketi, yer olmaması sebebiyle yolcuların ancak 3 gün sonra Portekiz'e uçabileceklerini bildirdi. Şirket, üç gün boyunca Stuttgart havalimanında mahsur kalanlardan sosyal medya üzerinden özür dilerken, gerekli önlemlerin alınması amacıyla şirket içinde de soruşturma yapılacağını duyurdu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Stuttgart HavalimanıPilotAlkol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencisi ile birlikte olan öğretmenin şok eden mesajları ortaya çıktı
Öğrencisi ile birlikte olan öğretmenin şok eden mesajları ortaya çıktı
Ebenin itirafı doğumdan çıkan kadına hayatının şokunu yaşattı
Ebenin itirafı doğumdan çıkan kadına hayatının şokunu yaşattı
Alevlerin içerisinden mesaj attılar: Anne baba yanıyoruz
Alevlerin içerisinden mesaj attılar: Anne baba yanıyoruz

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim