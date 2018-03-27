Pilot alkollü çıktı, yolcular 3 gün mahsur kaldı

STUTGART Havaalanınında uçuş için bekleyen yolcular, pilotun sarhoş olması yüzünden uçuşları iptal edilince Almanya'da 3 gün beklemek zorunda kaldı

HAVALİMANI ÇALIŞANI PİLOTUN SARHOŞ OLDUĞUNU FARK ETTİ

Havalimanı yetkililerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, havaalanı çalışanının yardımcı pilotun alkollü olduğunu, yürürken tökezlediğini fark etmesi üzerine polisi haberdar ettiği, polisin ve savcılığını müdahalesiyle uçuşun iptal edildiği açıklandı. Bu durum üzerine yetkililer yeterli personel sayısı olmadığı için uçağa kalkış izni vermedi ve yardımcı pilotun lisansı askıya alındı.

PİLOT GÖZALTINDA

Yedek yardımcı pilot olmadığı için de uçağın uçuşuna müsaade edilmediği ve 106 yolcunun otellere yerleştirildiği bildirildi. Yardımcı pilot ilk olarak geçici olarak gözaltına alındı, serbest bırakılması için 10 bin Euro'luk kefalet ödemesi gerekiyor.

3 GÜN MAHSUR KALDILAR, ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Havayolu şirketi, yer olmaması sebebiyle yolcuların ancak 3 gün sonra Portekiz'e uçabileceklerini bildirdi. Şirket, üç gün boyunca Stuttgart havalimanında mahsur kalanlardan sosyal medya üzerinden özür dilerken, gerekli önlemlerin alınması amacıyla şirket içinde de soruşturma yapılacağını duyurdu.