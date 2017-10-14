Pikaçu Rus ajanı çıktı!

CNN, Rusya’nın ABD’deki seçimlere müdahalesi sırasında Pokemonlarla işbirliği yaptığını konu alan bir haber yapınca alay konusu oldu. Buna göre CNN tarafından yayınlanan bir haber araştırmada, Rusya’nın, ABD’de geçen yıl gerçekleştirilen başkanlık seçimleri sırasında halk arasında anlaşmazlık ve ırkçılık kaynaklı gerginlikler yaratmak için popüler Pokemon GO oyununu kullandığı ileri sürüldü. Kanalın internet sitesinde Donie O’Sullivan ve Dylan Byers imzalı ‘Rusya bağlantılı kapsamlı müdahale çabalarında Pokemon GO dahi kullanıldı’ başlıklı bir makale yayınlandı.

Amazon tuzağı

Haberde ‘Rus bir hacker grubu’ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen bir Tumblr sayfasında, Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketindeki kişilerin polis şiddeti ile ünlü bölgelerde Pokemon GO oynamaya teşvik edildiği belirtildi.

İddiaya göre ayrıca polis şiddetinin kurbanı olan isimleri oyunda rumuz olarak kullananlar, aldıkları ekran görüntüsünü bir mail adresine göndererek bir yarışmaya dahil oluyor ve bu sayede Amazon alışveriş sitesinden bir hediye kartı kazanma şansını yakalıyordu. Bu yöntemle de ‘Rus hackerlar’ ırkçılık kaynaklı gerginlikleri tırmandırmayı amaçlıyordu.

Twitter’da dalga geçtiler

CNN’in iddialarıyla dalga geçen Twitter kullanıcıları durumu ti’ye aldı.

- J.M. Berger isimli kullanıcı “Pokemon GO mu? Tamam, benden bu kadar” ifadelerini kullandı.

- Pokemon Newz isimli hesapta da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Magikarp isimli Pokemon’u yakaladığı bir görsel yayınlandı.

- The Incredible Sulk isimli kullanıcı da “Demek Rusya seçimlere müdahalede Pokemon GO’yu kullandı ve biz de sonunda başkan olarak Gumshoos’la karşı karşıya kaldık” mesajını paylaştı.

Zaharova alay etti

Konuyla ilgili Facebook hesabından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova “CNN, Rusya’yı politikaya Pokemon GO ile müdahale etmekle suçladı. CNN’in mantığından yola çıkarsak, siyahi ABD’liler duruşlarını Pokemonlarla oynayarak belirliyor. Kanalın modern ABD’de ırkçı sorunların meydana gelmesini böyle anlamsız bir şekilde açıklıyor. Suçlu yine Ruslar… ve kontrollerindeki Pokemonlar” ifadelerini kullandı.