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Peşmergeler arasında kriz çıktı, Barzani'nin muhabiri ağladı

Kerkük'te peşmergeler arasında kriz çıktı. Bir grup peşmerge komutanlarının savaş alanını terk etmesiyle çıldırırken yaşananları yerinde takip eden Rudaw muhabiri gözyaşlarını tutamadı

Peşmergeler arasında kriz çıktı, Barzani'nin muhabiri ağladı

Kerkük'te peşmergeler arasında kriz çıktı. Bir grup peşmerge komutanlarının savaş alanını terk etmesiyle çıldırırken yaşananları yerinde takip eden Rudaw muhabiri gözyaşlarını tutamadı

16 Ekim 2017 Pazartesi 12:36
Peşmergeler arasında kriz çıktı, Barzani'nin muhabiri ağladı
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IRAK ordusunun  Kerkük'e güneyden girmesiyle birlikte güneydeki çekilme KYB ve KDP'ye bağlı peşmergeler arasında kriz çıkarttı. Binbaşı rütbeli bir peşmerge, "Savaştığımız mevzilerden neden geri çekildiğimizi anlamıyorum. Halkın, bu emri veren komutandan bunu sorması gerekiyor." dedi.

BARZANİ'NİN MUAHBİRİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan Bir grup peşmerge komutanlarının savaş alanını terk etmesiyle çıldırırken yaşananları yerinde takip eden Barzani'ye yakınlığıyla bilinen  Rudaw kanalının muhabiri gözyaşlarını tutamadı.

"HALK, GERİ ÇEKİLMENİN HESABINI SORMALI"

Rudaw'a konuşan binbaşı rütbeli peşmerge, "Saldırı karşısında iyi savunma yaptık. 3 saatten fazla doçka ve havanlarla karşılık verdik ve geri de çekilmedik. Ancak ne yazık ki sonunda geri çekildik. Sadece çok yazık diyorum. Halktan, geri çekilmenin hesabını sormasını istiyoruz. Peşmergeye geri çekilme emrini kimin verdiğini sormalarını istiyoruz." diye konuştu.

"GERİ ÇEKİLİNEN YERLERİ ALMAYA HAZIRIZ"

"İyi savunma yaptık. Çok sayıda gönüllü kişi de bize katıldı" diyen Binbaşı, "Bize komuta edecek birinin olması halinde geri çekilen yerleri almaya hazırız. Ancak hangi emirle yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

Kerkük'e Zerevani Güçleri'nin (Özel Kuvvetleri) gönderilmesine ilişkin ise peşmerge Binbaşı, şunları söyledi:

"Zerevani Güçleri'nin Telwerd'e aktarıldığı söyleniyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu gece Sayın Kosret Resul'e bağlı birliğin de Büyük Sanayi bölgesine savunmaya geçmesiyle Seraye Selam birlikleri 5 dakikada yenilgiye uğradı."

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Anahtar Kelimeler:
KerkükPeşmergeMuhabirBarzani
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