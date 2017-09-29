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Peskov: Erdoğan ve Putin arasında fikir ayrılığı yok

Putin'in Ankara ziyaretinde Irak, Suriye ve enerji konuları gündeme getirilirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peskov, Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Putin ve Erdoğan arasında IKBY bağımsızlık referandumu konusunda önemli fikir ayrılıkları yok" açıklamasını yaptı

Peskov: Erdoğan ve Putin arasında fikir ayrılığı yok

Putin'in Ankara ziyaretinde Irak, Suriye ve enerji konuları gündeme getirilirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peskov, Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Putin ve Erdoğan arasında IKBY bağımsızlık referandumu konusunda önemli fikir ayrılıkları yok" açıklamasını yaptı

29 Eylül 2017 Cuma 10:14
Peskov: Erdoğan ve Putin arasında fikir ayrılığı yok
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SPUTNIK'TE yer alan habere göre Peskov, iki liderin arasındaki görüşmeye ilişkin bazı detayları paylaştı. Peskov, Rusya ile Türkiye arasında Kuzey Irak’ta gerçekleşen bağımsızlık referandumu konusunda önemli fikir ayrılıklarının ve farklı görüşlerin bulunmadığını açıkladı.

Basın mensuplarından gelen soruyu yanıtlayan Peskov, “Niçin farklı bir yaklaşım olsun? Hayır, bu konuda önemli fikir ayrılıkları bulunmuyor” diye konuştu. Açıklamaya göre, Putin ve Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatı projesini yavaşlatan etkenleri de görüştü.

Peskov, “Tarım ürünlerini görüştüler. Domateslerle ilgili konuların olduğunu biliyorsunuz. Bu konuda çalışmalar sürüyor. İki ülkenin Tarım Bakanlıklarının temsilcileri sürekli olarak temas halinde, konu ile ilgili çözüm de sonlanmaya yakın” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dmitriy PeskovIKBYReferandum
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