Peru'da 25 yeni jeolif fark edildi

PALPA Vilayeti'nde bilinen Nazca Çizgileri'nden daha eski jeoglifler keşfedildi.

Peru'nun meşhur Nazca Çizgilerine benzer yeni jeoliflerin çoğu savaşçılara ait.

Bilim insanları jeolifleri tüm ihtişamıyla belgeleyebilmek için dronelar kullandı. İnsanları ve hayvanları tasvir eden yaklaşık 50 geometrik çizimi fotoğrafladılar. Bunlardan 25'i daha önce hiç görüntülenmemişti.

Peru vilayeti Palpa'daki resimlerde insanlar, maymunlar ve bir balina yer alıyor. Peru Pontifical Katolik Üniversitesi'nden Luis Jaime Castillo, National Geographic dergisine verdiği demeçte, "Çizimlerin çoğu, savaşçıları tasvir ediyor. Çıplak gözle belli mesafeden görülebiliyorlardı. Çoğu zamanla ortadan kayboldu" diyor.

Palpa'daki çizimler binlerce yaşında. Bunlar M.Ö. 500 ve M.S. 200 arasında yapılmış ve esas olarak Paracas ve Topara kültürlerine aitler.

Çölün ortasında kalan Nazca Çizgileri'nin aksine, yeni belgelenmiş olan çizimler, çoğunlukla dağ sırtlarının kenarlarında yer alıyor. Bu jeoglifler yerden görülebiliyor. Yerel köy sakinleri uzun süredir haberdardı.

Nazca Çizgileri ile ilgili daha önceki araştırma bulgular, doğurganlık ritüellerinde jeogliflerin yaygın olarak kullanılmış olabileceğini gösteriyor. Bunun ötesinde bilim insanları, yerli halkların bu resimleri oluşturmasına periyodik iklimsel dalgalanmalarının sebep olduğunu düşünüyor.

Palpa'daki görüntülerin belgelenmesiyle, araştırmacılar bölgenin kültürleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyor. Arkeolog Johny Isla, "Devasa jeogliflerin oluşturulması bin yıldan beri bir gelenekti. Bu yüzden resimlerin işlevini ve anlamını çözmek için bize bir kapı açılıyor" diyor.