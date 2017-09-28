Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102114
ALTIN
147.361
DOLAR
3.5677
STERLİN
4.7856
EURO
4.2022
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Balığın 10 faydası
Balığın 10 faydası
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
banner468

Pentagon itiraf etti: Afganistan’da yanlışlıkla sivilleri vurduk

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Afganistan’da militanların saldırılarını püskürtmek için düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla sivilleri vurduklarını itiraf etti

Pentagon itiraf etti: Afganistan’da yanlışlıkla sivilleri vurduk

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Afganistan’da militanların saldırılarını püskürtmek için düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla sivilleri vurduklarını itiraf etti

28 Eylül 2017 Perşembe 14:01
Pentagon itiraf etti: Afganistan’da yanlışlıkla sivilleri vurduk
banner404

ABD ve müttefiklerinin Afganistan'da yürüttüğü Kararlı Destek operasyonu karargahından yapılan açıklamada, hava saldırısında sivillerin zarar gördüğü belirtildi. Olay, Kabil havalimanı yakınlarında saldırı gerçekleştiren militanları püskürtmek için düzenlenen hava saldırısı sırasında yaşadı.

Açıklamada, “(Afgan güvenlik güçlerine) Destek veren ABD kuvvetleri hava saldırısı düzenledi. Maalesef füzelerden biri düzgün çalışmadı ve sonuçta zarar görenler var. Kararlı Destek, sivillere verilen zarardan dolayı derin üzüntü duyuyor” dendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afgan medyasının haberine göre ABD hava saldırısında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PentagonAfganistanSivil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteli kızları fuhuşa özendiren reklam yasaklandı
Üniversiteli kızları fuhuşa özendiren reklam yasaklandı
Tayvanlı fenomen görenleri şaşkına çeviriyor
Tayvanlı fenomen görenleri şaşkına çeviriyor
Katar yönetimi de uçuşları iptal etti
Katar yönetimi de uçuşları iptal etti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim