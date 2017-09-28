Pentagon itiraf etti: Afganistan’da yanlışlıkla sivilleri vurduk

ABD ve müttefiklerinin Afganistan'da yürüttüğü Kararlı Destek operasyonu karargahından yapılan açıklamada, hava saldırısında sivillerin zarar gördüğü belirtildi. Olay, Kabil havalimanı yakınlarında saldırı gerçekleştiren militanları püskürtmek için düzenlenen hava saldırısı sırasında yaşadı.
Açıklamada, “(Afgan güvenlik güçlerine) Destek veren ABD kuvvetleri hava saldırısı düzenledi. Maalesef füzelerden biri düzgün çalışmadı ve sonuçta zarar görenler var. Kararlı Destek, sivillere verilen zarardan dolayı derin üzüntü duyuyor” dendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afgan medyasının haberine göre ABD hava saldırısında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
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