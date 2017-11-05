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Pentagon'dan açıklaması: Tek yol 'karadan işgal'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'deki nükleer silahlanma programının tamamen ortadan kaldırılması için tek yolun bölgeyi "karadan işgal etmek" olduğunu açıkladı

Pentagon'dan açıklaması: Tek yol 'karadan işgal'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'deki nükleer silahlanma programının tamamen ortadan kaldırılması için tek yolun bölgeyi "karadan işgal etmek" olduğunu açıkladı

05 Kasım 2017 Pazar 20:30
Pentagon'dan açıklaması: Tek yol 'karadan işgal'
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ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Michael J. Dumont, Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Ted Lieu'nün Kuzey Kore ile olası bir savaşın sonuçlarının ne olacağına ilişkin soru önergesine bir mektupla yanıt verdi.

Dumont mektupta "Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma programını belirlemenin ve tamamen yok etmenin tek yolu, karadan işgal" ifadelerine yer verdi.

Mektupta ayrıca, Kuzey Kore'nin olası bir karadan işgale nükleer karşı saldırıyla yanıt verebileceği ancak sivil ölümlerinin sayısına ilişkin öngörüde bulunmanın çok zor olduğu belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı, ABD Başkanlarına askeri konularda doğrudan tavsiyede bulunabiliyor.

'Trump'ın provokatif söylemi ABD askerlerini tehlikeye atıyor '

Mektup, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya turundaki ilk günlerinde yayınlandı. Trump'ın Asyalı liderlerle yapacağı görüşmelerin odağında Kuzey Kore krizi olacak.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda ABD'nin kendini savunmak zorunda kalması durumunda "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka çaresi olmadığını" söylemişti.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Ted Lieu ise, onlarca emekli asker ve gazinin de desteğiyle yaptığı açıklamada, Trump'ın "provokatif" mesajlarının diplomatik çözüm olanaklarının önünü tıkayarak ABD askerlerini tehlikeye atacağına dikkat çekti.

'K. Kore biyolojik ve kimyasal silah kullanabilir'

Lieu, Genelkurmay Başkanlığı'nın değerlendirmesinde karadan istilayı tek çözüm olarak göstermesini şu sözlerle eleştirdi:

"Pentagon'un değerlendirmesi, çok uzun zamandır bildiğimiz bir şeyin altını çiziyor: Kuzey Kore'de iyi niyetli bir askeri seçenek yok."

"Savaş çıkarsa yüzbinlerce hatta milyonlarca insan daha çatışmaların ilk günlerinde hayatını kaybeder."

ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın mektubundan öne çıkan başlıklar ise şöyle:

Savaşın neden olacağı kayıpları öngörmek zor. Kuzey Kore'nin kendi sınırlarına 56 km uzaklıktaki Güney Kore'nin başkenti Seul'e yapabileceği saldırının büyüklüğüne ve ABD ile mütteffiklerinin hazırlıklı olup olmamasına bağlı.

ABD'nin topçu ateşiyle ve hava saldırılarıyla karşılık vermesi, kayıpların önüne geçebilir.
Pyongyang'ın uluslararası yasaklara karşın biyolojik ve kimyasal silah kullanabileceğinden endişe ediyoruz.
 

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PentagonAçıklamasıKaradanABD Savunma Bakanlığı
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