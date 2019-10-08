Pentagon: Askerlerimizi güvenlikleri için olası operasyon bölgesinden çektik

PENTAGON Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda Suriye'deki askeri varlığımızda bir değişikliğe gitmedik" diyerek Suriye'de ABD askerinin bulunmaya devam ettiğini aktardı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aksi yöndeki devam eden haberlere rağmen Başkan, durum ve Türkiye’nin askeri hamlesi karşısında kuzey Suriye’deki ABD güçlerini koruma çalışmaları ve durum hakkında son günlerde birçok kez Bakan Esper ve Genelkurmay Başkanı Miley’nin fikrini aldı.

"Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurmanın, bölgede istikrarı sağlamanın en iyi yolu olduğu yönündeki tutumunda olmuştur ve bu hala da devam etmektedir.

"Maalesef Türkiye tek başına hareket etmeye karar verdi. Sonuç olarak biz de olası bir Türkiye operasyonunda Suriye'nin kuzeyindeki ABD güçlerinin güvenliğini sağlayabilmek için onları bu bölgeden çektik. Şu anda Suriye'deki askeri varlığımızda bir değişikliğe gitmedik."