Patrona unutulmayacak ders

İNTERNETTE yayınlanan videoda bir iş makinesinin önüne aldığı son model aracı parçaladığı görülüyor. Kısa süre içerisinde demir yığınına dönen araç için düşülen bilgi ise bir hayli ilginç. İddiaya göre işçiler maaşlarını ödemeyen patrona ders olsun diye aracını bu hale getiriyor.