Patrona unutulmayacak ders

09 Mart 2015 Pazartesi 08:46
İNTERNETTE yayınlanan videoda bir iş makinesinin önüne aldığı son model aracı parçaladığı görülüyor. Kısa süre içerisinde demir yığınına dönen araç için düşülen bilgi ise bir hayli ilginç. İddiaya göre işçiler maaşlarını ödemeyen patrona ders olsun diye aracını bu hale getiriyor.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 07:47