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Patlayıcıları koklamayı reddeden köpeği işten çıkardı

Labrador cinsi köpek Lulu, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) en yeni üyelerindendi. Görevi, koklayarak patlayıcıları bulmaktı. Lulu haftalarca eğitim aldı ama hiçbir gelişme kaydedemedi

Patlayıcıları koklamayı reddeden köpeği işten çıkardı

Labrador cinsi köpek Lulu, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) en yeni üyelerindendi. Görevi, koklayarak patlayıcıları bulmaktı. Lulu haftalarca eğitim aldı ama hiçbir gelişme kaydedemedi

20 Ekim 2017 Cuma 12:22
Patlayıcıları koklamayı reddeden köpeği işten çıkardı
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DÜNYA'NIN bir numaralı gizli servisinden haftalarca eğitim alan Labrador cinsi köpeğin görevine son verilmesi, resmi sosyal medya hesabından birçok tweetle duyuruldu: "Patlayıcı aramak Lulu'nun hiç ilgisini çekmedi. Yemek ve oyunla motive edilmeye çalışılsa bile Lulu'nun hiç eğlenmediği ortadaydı." Lulu'nun hikayesi sosyal medyada büyük ilgi çekti, bazı kullanıcılar "O sadece top peşinden koşmak istiyor, ona izin verin" diye yazdı.
Labrador cinsi köpek Lulu, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) en yeni üyelerindendi. Görevi, koklayarak patlayıcıları bulmaktı. Lulu haftalarca eğitim aldı ama hiçbir gelişme kaydedemedi. Görünüşe göre CIA'deki hayat ona göre değildi. Sonuç olarak 2017 K-9 eğitim programından çıkarıldı.
 
BBC Türkçe'nin haberine göre, CIA, resmi Twitter hesabından Lulu'nun neden programdan çıkarıldığına dair bir dizi tweet attı. CIA'in Twitter mesajları şöyleydi:
 
"Bazen eğitimi tamamlamış olsalar bile, bazı köpekler bu hayatın onlara uymadığını belli ediyor.
 
Birkaç haftalık başlangıç eğitimden sonra, Lulu'nun patlayıcı koklamakla hiç ilgilenmediğini üzülerek belirtmek isteriz.
 
Bütün köpeklerin, aynı insanlar gibi, yeni bir şey öğrenirken iyi ve kötü günleri oluyor. Ama bizim köpeklerimizde bu genellikle 1, en fazla 2 gün sürüyor.
 
Ama eğitimin birkaç haftası geride kaldıktan sonra, bu işin bazı köpeklere uygun olmadığı açıkça görülüyor.
 
Patlayıcı aramak Lulu'nun hiç ilgisini çekmedi. Yemek ve oyunla motive edilmeye çalışılsa bile Lulu'nun hiç eğlenmediği ortadaydı.
 
Lulu sahiplenildi ve şimdi günlerini çocuklarla ve yeni arkadaşlarıyla oynayarak, bahçede tavşan ve sincapları koklayarak geçiriyor."
 
19 bin farklı kokuyu ayırt etmeyi öğreniyorlar
 
'Patlayıcı dedektörü' olarak çalışan polis köpekleri, 10 haftalık eğitim programında 19 bin farklı patlayıcı kokusunu ayırt etmeyi öğreniyor.
 
Eğitim sonunda 10 ayrı sınava tabi tutuluyorlar. Sınavları geçebilen köpekler patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen araç ve binaların aramasında kullanılıyor.
 
Köpekler genellikle ABD'deki şüpheli ve acil durumlarda kullanılıyor ama polis köpekleri zaman zaman yurtdışında da görevlendirilebiliyor.
 
Haftada 60 saat mesai
 
Yeni mezun köpekler haftada 60 saat çalışıyor. Tatillerinde bile, acil durumlara her zaman cevap vermek zorundalar.
 
Genellikle Labrador, Alman çoban köpeği ve Golden Retriever cinsi köpekler seçiliyor.
 
Eğitim programının ilk haftalarında köpekler, basit komutları onlara geçici olarak bakan cezaevlerindeki tutuklulardan öğreniyor.
 
Ancak Lulu için bu eğitim süreci biraz zorlu geçti.
 
CIA "K-9 eğitiminde, köpeklerin de yaptıkları işten zevk alıyor olması şart. Bazen köpekler eğitimi başarıyla tamamlayıp sınavları geçseler bile, dedektör köpek olmanın onlara göre olmadığını çok belli ediyorlar" yazdı.
 
'Belki de dünyayı dolaşmak istiyor...'
 
CIA'in Lulu ile ilgili mesajları sosyal medyada büyük ilgi çekti:
 
"O sadece top peşinden koşmak istiyor, ona izin verin"
 
"Lulu belki de sadece sanatçı olmak ya da dünyayı dolaşmak istiyor. Bu köpeğin hayallerinin peşinden gitmesine izin verin"
 
Hatta Lulu'nun 'iki taraflı çalışan bir casus' olabileceğini yazanlar da oldu.
 
Hikâye ise mutlu sonla bitti. Lulu şimdi kendisini sahiplenen aileyle daha sakin bir hayat sürecek.
 
Lulu dedektör köpek programından çıkarılan ilk köpek değil. Belçika Malinois cinsi Vidar, Afganistan'da İngiliz ordusuyla yol kenarına yerleştirilmiş bomba ve silahları arıyordu.
 
Ama iki yıl görev yaptıktan sonra bir anda yüksek seslerden korkmaya başladı ve erken emekli edildi.
 

 
Avustralya'da ise bir Alman çoban köpeği çok sosyal olduğu için işten çıkarıldı. Gavel suçluların peşinden gitmek yerine, arkadaş edinmek istiyordu.
 
Gavel, polis köpeği eğitim programından çıkarıldıktan sonra Queensland Valisi tarafından sahiplenildi.

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LuluAmerikan Merkezi İstihbarat TeşkilatıPATLAYICICIA
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