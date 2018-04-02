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Pasifik Okyanusu'nda deprem

Tonga adası açıklarında gerçekleşen 6.3 büyüklüğündeki sarsıntı, daha küçük depremlerin ardından geldi

Pasifik Okyanusu'nda deprem

Tonga adası açıklarında gerçekleşen 6.3 büyüklüğündeki sarsıntı, daha küçük depremlerin ardından geldi

02 Nisan 2018 Pazartesi 09:37
Pasifik Okyanusu'nda deprem
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YERYÜZÜNDE en çok depremin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi'nde bugün büyük bir sarsıntı daha oldu.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik adası Tonga açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu.

Adanın 427 kilometre güneybatısında meydana gelen sarsıntıdan sonra tsunami uyarısı verilmedi.


Şiddetli depremden önce aynı fay hattında 5.3 ve 4.5 büyüklüklerinde sarsıntılar kaydedilmişti.

Pasifik Ateş Çemberi fay hattı, dünyanın en büyük su kütlesini Şili'den Alaska'ya, Endonezya'dan Japonya'ya boydan boya dolaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
PasifikOkyanusDeprem
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