Partileri iki bakanın yetkilerini askıya aldı

LR’DEN yapılan açıklamaya göre, partinin Merkez Yürütme Kurulu, genel merkezde toplanarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurduğu Yürüyüş Hareketi’ne (REM) katılan ve daha sonra kurulan hükümette yer alan veya hükümete destek veren altı parti üyesinin durumunu görüştü. Maliye Bakanı olarak görev yapan Gerald Darmanin ve Ekolojik Dönüşüm ve Dayanışma Bakanlığını yürüten Sebastien Lecornu’nun partideki yetkileri askıya alındı. İki bakanın parti teşkilatlarındaki aktif görevleri sona erdi.

GEÇİCİ KOMİSYON KURULACAK

Parti yönetimi, Başbakan Philippe ve hükümette yer alan diğer dört yöneticinin ise partideki durumlarını değerlendirmek üzere geçici bir komisyon kurulmasına karar verdi. Geçici komisyon, bu kişilerin partiden uzaklaştırılması yönündeki talepleri inceleyecek. Ana muhalefet partisinde görevli olmalarına rağmen hükümette yer alan veya iktidar partisine yakın politikalar izleyenler arasında Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Meclis Defterdarı Thierry Solere, Ulusal Meclis’te partiden bağımsız bir grup oluşturan Yapıcılar Grubu Eş Başkanı Franck Riester de yer alıyor.

PARTİ ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Fransa siyasetinin köklü partilerinden Cumhuriyetçiler, uzun yıllar Halk Hareketi Birliği (UMP) adıyla iktidarda kalarak ülke siyasetine yön vermişti. Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığı döneminden sonra isim değiştiren parti, mayıs ayında François Fillon ile girdiği cumhurbaşkanı seçiminden başarısızlıkla çıkmış, genel seçimlerde ise oy kaybına uğramasına rağmen ana muhalefet partisi olmasını sağlayacak sayıda milletvekili çıkarmıştı.