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Parlamentoda skandal! Günde 160 kez cinsel içerikli sitelere girmişler

İngiltere parlamentosundaki bilgisayarlarda, geçen yıl Haziran ve Ekim ayları arasında her 9 dakikada bir cinsel içeriklere erişim girişiminde bulunuldu

Parlamentoda skandal! Günde 160 kez cinsel içerikli sitelere girmişler

İngiltere parlamentosundaki bilgisayarlarda, geçen yıl Haziran ve Ekim ayları arasında her 9 dakikada bir cinsel içeriklere erişim girişiminde bulunuldu

09 Ocak 2018 Salı 14:49
Parlamentoda skandal! Günde 160 kez cinsel içerikli sitelere girmişler
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İNGİLTERE parlamentosundaki taciz skandalının yankıları sürerken, parlamentodaki bilgisayarlarda geçen yıl 4 ayda, her 9 dakikada bir cinsel içerikli sitelere erişim girişiminde bulunulduğu belirtildi. Edinilen verilere göre, haziran ile ekim ayı arasında parlamentonun internet ağında bu yönde 24 bin 473 girişim tespit edildi.

GÜNDE 160 DEFA İZLEMİŞLER

Bu sayı, milletvekilleri ve personelin de aralarında bulunduğu ağ kullanıcılarının günde ortalama 160 kez cinsel içerikli film izlemeye çalıştığını gözler önüne serdi. Bu veri parlamentonun filtreleme sisteminin 9 bin 467 girişimi engellediği eylül ayında, bu yöndeki denemelerde keskin bir artış olduğunu da gösterdi.

2016'DA ÇOK DAHA FAZLAYDI

Bir parlamento sözcüsü, çalışanlarıncinsel içerikli sitelere kasıtlı olarak girmeye çalışmadığını iddia etti. Bu arada elde edilen bu sayı ocak ile şubat aylarını kapsamıyor. Yetkililer geçen yıl veri sayım tekniği ile depolama parametrelerini değiştirdiklerini açıklamıştı. Ancak 2017'de bu yöndeki girişimler daha önceki yıllara kıyasla çok daha az. Zira 2016 yılında cinsel içerikli sitelere erişim yönünde 113 bin 208 girişim kaydedilmişti.

BİLGİSAYARINDA "AŞIRI" MATERYALLER BULUNDU

Diğer yandan bu veri, taciz skandalının İngiltere'ye sıçradığı bir dönemde ortaya çıktı. İngiltere Başbakan Yardımcısı Damian Green'in parlamentoda kullandığı bir dizüstü bilgisayarda "aşırı pornografik" içerik bulunduğu iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı yürüttüğü soruşturmanın ardından Green'i kusurlu bulmuştu. Green hakkındaki soruşturma Kate Maltby'ı taciz ettiği iddialarını da kapsıyordu.

İngiltere İşçi Partisi milletvekili Ivan Lewis de taciz suçlamaları nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Parlamentoda SkandalCinsel Içerikli Siteler
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