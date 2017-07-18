Paris’te turistler için özel önlem alınıyor

PARİS Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yılda 40 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği başkentte turistlere yönelik saldırıların yol açtığı endişeler nedeniyle güvenlik önlemleri yeniden gözden geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ile aralarında Louvre Müzesi, Paris Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odasının da olduğu resmi ve özel birçok kurum ve kuruluşun temsilcileri, turizm güvenliğinin artırılmasına ilişkin önlemlerin yer aldığı sözleşmeyi imzaladı. Anlaşma kapsamında kentin çok sayıda kritik bölgesinde devriye gezen askeri ve özel birlikler, müze, mağaza ve alışveriş merkezi (AVM) gibi yerlerin içinde de güvenlik kontrolünü sağlayacak. Ayrıca özel ya da resmi olmasına bakılmaksızın, bu kuruluşlara ait güvenlik kameraları doğrudan Emniyet Müdürlüğüne ait güvenlik ve gözetleme amaçlı kamera sistemine bağlanacak. Turizm bölgelerinde düzenlenebilecek saldırılara müdahale için oluşturulan özel harekat birlikleri bu kuruluşları da kapsayacak.

EMNİYET MÜDÜRÜ: FRANSA KAZANACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech, “Turistlerin güvenliğini sağlayarak bir şehirden daha çok bir ekonomiye, bir imaja ve bir dünya şehrine hizmet ediyoruz” dedi. Delpuech, uygulamadan sadece Parislilerin değil tüm Fransa’nın kazançlı çıkacağını vurguladı.

YILDA 40 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ

Paris’i yılda 40 milyondan fazla turist ziyaret ediyor. Turizm sektörü Paris’te 400 binden fazla kişiye direkt istihdam sağlıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, geçen hafta, ülkeyi 2016’da 83 milyon turistin ziyaret ettiğini ve bunu 88-89 milyona çıkarılması hedefini belirlediklerini açıklamıştı.