Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde yangın!

FRANSA'NIN başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı.

Yangın sonucu Katedral'in çatısının tamamı çöktü.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Paris Notre Dame Katedrali'nde korkunç bir yangın söz konusu. Paris itfaiyesi halen yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Paris Piskoposluğu ile iletişim halindeyiz. Herkesi güvenlik mesafesini korumaya davet ediyorum” dedi.





TRUMP: YANGINI SEYRETMEK KORKUNÇ

ABD Başkanı Trump: "Notre Dame Katedrali'ndeki büyük yangını izlemek korkunç" ifadelerini kullandı.