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Paris-Los Angeles seferini gerçekleştiren uçak havada arızalandı

Air France, Paris-Los Angeles sefer gerçekleştiren uçağın havada arızalanarak Kanada'daki Goose Bay Havaalanı'na yönlendirildiğini açıkladı

Paris-Los Angeles seferini gerçekleştiren uçak havada arızalandı

Air France, Paris-Los Angeles sefer gerçekleştiren uçağın havada arızalanarak Kanada'daki Goose Bay Havaalanı'na yönlendirildiğini açıkladı

30 Eylül 2017 Cumartesi 23:15
Paris-Los Angeles seferini gerçekleştiren uçak havada arızalandı
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AİR France Havayolu Şirketi, Paris'ten Los Angeles'a sefer gerçekleştiren uçakta motor arızasının meydana geldiğini bildirdi. Arızalanan uçağın Kanada'daki Goose Bay Havaalanı'na güvenli bir şekilde yönlendirildiği kaydedildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Air FranceParis-Los AngelesArızaKanadaGoose Bay Havaalanı
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