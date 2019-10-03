Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 ölü
Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti. Emniyet personeli olduğu belirtilen saldırgan ölü ele geçirildi.
DÜNYA 03.10.2019, 16:09 03.10.2019, 18:27
FRANSA'DA Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.Fransız basınındaki haberlere göre, 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği kaydedildi.
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