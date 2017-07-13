Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Paris Büyükelçiliğinde 15 Temmuz etkinliği

Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, büyükelçilikte düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz etkinlikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

Paris Büyükelçiliğinde 15 Temmuz etkinliği

Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, büyükelçilikte düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz etkinlikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:33
Paris Büyükelçiliğinde 15 Temmuz etkinliği
banner404

BİR gazetecinin, ‘Batı’nın ve Arap ülkelerinin darbe girişimine yönelik tutumuna’ ilişkin sorusuna cevap veren Büyükelçi Musa, FETÖ üyelerinin Almanya, Belçika ve ABD’ye kaçtığını hatırlatarak, Türkiye’nin müttefiklerinin yaşananlar karşısında empati kurmamasının hüsrana neden olduğunu vurguladı. Musa, “Avrupa’da ve Ortadoğu’da bazı ülkeler, darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duydu” ifadesini kullandı.
Büyükelçi Musa, FETÖ’nün Fransa’daki yapılanmasına ilişkin İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına nota gönderdiğini, bilgi verdiğini, ancak geri dönüş olmadığını belirtti. Bazı Arap ülkeleriyle Katar arasındaki krize ilişkin soru üzerine ise Musa, Katar’ın Müslüman Kardeşler ile iş birliği yapmakla suçlandığını, ancak örneğin Fransa’nın Müslüman Kardeşleri terörist olarak kabul etmediğini söyledi.

‘TEDBİR ALMAK DEVLETİN GÖREVİ’

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye tarihinde kırılma noktası olduğunu belirten Musa, Türk milletinin topyekün ayağa kalkıp istikbaline, değerlerine ve demokrasisine sahip çıktığını vurguladı. Musa, Türkiye ekonomisinin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2017’nin ilk çeyreğinde büyümeye devam ettiğine de değindi.
Fransız basınında FETÖ’yle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin aşırı ve orantısız olduğu yönünde iddialar bulunduğuna işaret eden Musa, şöyle konuştu:

“Burada mesele çok basittir. Devlet dediğimiz varlık öncelikle çalışanının ve kamu görevlilisinin kendisine sadık olmasını bekler. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Devletin teorisi bu anlayış üzerine kuruludur. Eğer bir devlet, çalışanlarının, bürokrasinin, devlete hizmetle görevli olanların başka merkezlere itaat ettiğini görürse, bunun için gerekli tedbirleri almak görevidir. Bu beka meselesidir. O devlet bu tedbirleri almazsa acz içindedir. Allah’a şükür bizim devletimizin kararlığı vardır. Acz içinde değildir.

‘AYIKLANMASI GEREKİYORDU’

“Türkiye’nin istikbaline kastedenlerin, kastetmek isteyenlerin ve başka odaklara sadakat duyanların tabiatıyla ayıklanması gerekiyordu, yapılmakta olan budur. Bunların büyük bir kısmı iş birlikçidir. Başka yapılar, gruplar, karar merkezleri ve ülkelerle iş birliğine gidenlere ne tür muamele reva görüldüğünü Avrupa tarihlerinde de okuyabiliriz. Açıktır, ortadadır, en ağır şekilde cezalandırılmıştır. Ve buna tevessül edenler kamu görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Bu böyledir. Tabiatıyla Türkiye de bu manada gerekli tedbirleri alacak. Bundan daha doğal bir şey yok.”

SÖYLEYECEK SÖZLERİ YOK

Musa, hain darbe girişiminde verilen şehitler için gaziler için başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmekte tereddüt edenlerin Türkiye’ye diyecek bir sözü olmadığını vurguladı. 15 Temmuz’da büyükelçilik rezidansında, sivil toplum kuruluşlarının ve diplomatların katılımıyla bir anma töreni düzenleneceğini belirten Musa, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışının da törende yapılacağını bildirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İsmail Hakkı MusaParis Büyükelçisi15 Temmuz Etkinliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim