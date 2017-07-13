Paris Büyükelçiliğinde 15 Temmuz etkinliği

BİR gazetecinin, ‘Batı’nın ve Arap ülkelerinin darbe girişimine yönelik tutumuna’ ilişkin sorusuna cevap veren Büyükelçi Musa, FETÖ üyelerinin Almanya, Belçika ve ABD’ye kaçtığını hatırlatarak, Türkiye’nin müttefiklerinin yaşananlar karşısında empati kurmamasının hüsrana neden olduğunu vurguladı. Musa, “Avrupa’da ve Ortadoğu’da bazı ülkeler, darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duydu” ifadesini kullandı.

Büyükelçi Musa, FETÖ’nün Fransa’daki yapılanmasına ilişkin İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına nota gönderdiğini, bilgi verdiğini, ancak geri dönüş olmadığını belirtti. Bazı Arap ülkeleriyle Katar arasındaki krize ilişkin soru üzerine ise Musa, Katar’ın Müslüman Kardeşler ile iş birliği yapmakla suçlandığını, ancak örneğin Fransa’nın Müslüman Kardeşleri terörist olarak kabul etmediğini söyledi.

‘TEDBİR ALMAK DEVLETİN GÖREVİ’

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye tarihinde kırılma noktası olduğunu belirten Musa, Türk milletinin topyekün ayağa kalkıp istikbaline, değerlerine ve demokrasisine sahip çıktığını vurguladı. Musa, Türkiye ekonomisinin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2017’nin ilk çeyreğinde büyümeye devam ettiğine de değindi.

Fransız basınında FETÖ’yle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin aşırı ve orantısız olduğu yönünde iddialar bulunduğuna işaret eden Musa, şöyle konuştu:

“Burada mesele çok basittir. Devlet dediğimiz varlık öncelikle çalışanının ve kamu görevlilisinin kendisine sadık olmasını bekler. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Devletin teorisi bu anlayış üzerine kuruludur. Eğer bir devlet, çalışanlarının, bürokrasinin, devlete hizmetle görevli olanların başka merkezlere itaat ettiğini görürse, bunun için gerekli tedbirleri almak görevidir. Bu beka meselesidir. O devlet bu tedbirleri almazsa acz içindedir. Allah’a şükür bizim devletimizin kararlığı vardır. Acz içinde değildir.

‘AYIKLANMASI GEREKİYORDU’

“Türkiye’nin istikbaline kastedenlerin, kastetmek isteyenlerin ve başka odaklara sadakat duyanların tabiatıyla ayıklanması gerekiyordu, yapılmakta olan budur. Bunların büyük bir kısmı iş birlikçidir. Başka yapılar, gruplar, karar merkezleri ve ülkelerle iş birliğine gidenlere ne tür muamele reva görüldüğünü Avrupa tarihlerinde de okuyabiliriz. Açıktır, ortadadır, en ağır şekilde cezalandırılmıştır. Ve buna tevessül edenler kamu görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Bu böyledir. Tabiatıyla Türkiye de bu manada gerekli tedbirleri alacak. Bundan daha doğal bir şey yok.”

SÖYLEYECEK SÖZLERİ YOK

Musa, hain darbe girişiminde verilen şehitler için gaziler için başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmekte tereddüt edenlerin Türkiye’ye diyecek bir sözü olmadığını vurguladı. 15 Temmuz’da büyükelçilik rezidansında, sivil toplum kuruluşlarının ve diplomatların katılımıyla bir anma töreni düzenleneceğini belirten Musa, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışının da törende yapılacağını bildirdi.