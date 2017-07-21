Papağanın şahit olduğu cinayette karar çıktı

ABD’nin Michigan eyaletinde Glenna Duram adlı bir kadın, evdeki papağanın tanık olduğu olayda eşi Martin Duram’ı beş el ateş ederek öldürdü. 49 yaşındaki Duram, daha sonra intihara kalkıştı. Tedavisi tamamlandıktan sonra tutuklanan kadın hakim karşısına çıktı. Bu arada bir gelişme yaşandı ve cinayetin ardından evde bulunan Bud adlı papağanın sürekli “ateş etme” dediği öne sürülerek şahit olarak dinlenmesi istendi. Papağan Bud’ın bakımını üstlenen Martin Duram’ın eski eşi Christina Keller, “Bud’ın konuşması cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini gösteriyor” dedi. Hakim papağanın konuşmasını dinledi ancak kayıtlara geçmedi. Duruşmanın artından sanık Glenna Duram’ın cezalandırılmasına karar verdi. Cezanın gelecek duruşmada açıklanacağı belirtildi.