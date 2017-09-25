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'Papa'ya 'kafirlik' suçlaması

Vatikan'da reform çabalarına muhalif 62 isim, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'u, sapkın düşünceleri yaymakla suçladı

'Papa'ya 'kafirlik' suçlaması

Vatikan'da reform çabalarına muhalif 62 isim, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'u, sapkın düşünceleri yaymakla suçladı

25 Eylül 2017 Pazartesi 21:40
'Papa'ya 'kafirlik' suçlaması
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BASINA yansıyan haberlere göre, aralarında din adamlarından öğretim üyelerine ve bankacılara kadar farklı kesimlerden 62 muhafazakar Katolik’in bulunduğu muhalifler, 11 Ağustos'ta Papa Franciscus'a, "Sapkınlığın düzeltilmesi" başlıklı 25 sayfalık mektup gönderdi.

Muhalifler, Papa ve Vatikan'dan cevap gelmemesi üzerine söz konusu mektubu 6 dilde internette yayımladı.  Vatikan İletişim Sekreterliği, mektubun yayımladığı internet sitesine Vatikan sınırları içinde erişim engeli getirdi.  Mektupta muhalifler, Papa tarafından kaleme alınıp 2016'da yayınlanan ve boşanmış çiftlerin, yeniden evlenen veya sadece birliktelik yaşayan Katolik çiftlerin, Katolik ritüellerine geri kabulünü tavsiye eden "Amoris Laetitia" (Aşkın Sevinci) isimli kitabını eleştirdi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre 'Papa'ya mektupta yöneltilen bazı suçlamalar arasında "kafirlik" de yer aldı.

PAPA, SAPKIN DÜŞÜNCELERİ YAYMAKLA SUÇLANDI

Papa’yı, Katolik Kilisesi’nin ahlaki öğretilerine aykırı sapkın 7 düşünce ve tutumu yaymakla suçlayan muhalifler, Papa’nın modernizme ve Martin Luther’in bölücü düşüncelerine yaklaştığı suçlamalarını yöneltti.  Muhalif isimlerden, “Vatikan Bankası” olarak bilinen, eski Din İşleri Enstitüsü (IOR) Başkanı Ettore Gotti Tedeschi, La Stampa gazetesine yaptığı açıklamada, mektuptaki görüşleri benimsediğini ancak bankacı sıfatıyla imza atmadığını, bunu entelektüeller tarafından yapılan çağrı olarak gördüğünü belirtti.

Hareketlerinin Papa’ya karşı olmadığını aksine bağlılık ve gündeme getirme adımı olduğunu kaydeden Tedeschi, "Benim buradaki tek niyetim kilisenin ve Papa’nın iyiliğidir. Her ikisi için de dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
PapaKafirlikVatikan
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