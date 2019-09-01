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Son Dakika

Papa Francis, asansörde mahsur kaldı

Pazar ayinine 25 dakika geciken Papa Francis, “Bir kaza oldu. Asansörde mahsur kaldım. Tanrı’ya şükürler olsun ki itfaiye geldi” dedi

DÜNYA 01.09.2019, 18:01 01.09.2019, 18:01 Enes Subaşı
Papa Francis, asansörde mahsur kaldı
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Vatikan’ın St. Peter Meydanı’nda, Pazar Ayini sebebiyle konuşma yapacak olan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 25 dakika geç kaldı. Papa Francis, yaptığı konuşmada, “Gecikme için özür dilerim, ancak bir kaza oldu. Asansörde 25 dakika kadar mahsur kaldım. Voltajda bir düşüş sebebiyle asansör durdu. Tanrı’ya şükürler olsun ki itfaiye geldi ve 25 dakika sonra çalıştırmayı başarabildiler. Onlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

#Papa Francis #asansör #mahsur
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