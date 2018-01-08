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'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' eylemi

ABD'de geleneksel 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliğinin 17'ncisi -10 derece soğuğa rağmen gerçekleştirildi

'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' eylemi

ABD'de geleneksel 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliğinin 17'ncisi -10 derece soğuğa rağmen gerçekleştirildi

08 Ocak 2018 Pazartesi 08:54
'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' eylemi
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ABD'de geleneksel ''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğinin 17'ncisi gerçekleştirildi. İmprove Everywhere' grubunca New York'ta düzenlenmeye başlanan ve dünya genelinde onlarca kente yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü.

-10 DERECE SOĞUĞA ALDIRMADILAR
New York'ta eksi 10 derece soğuğa aldırmayan eylemciler, etkinlikten haberi olmayanların şaşkın bakışları altında metroda pantolonlarını çıkarmaya başladı. Yolculuklarını yarı çıplak şekilde sürdüren eylemciler, daha önce belirlenen istasyonlarda inip başka trenlere binerek daha çok insanın dikkatini çekti.

Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens semtlerinde, New York'u etkisi altına alan soğuk havaya aldırmadan değişik meydanlarda buluşan gönüllüler, gruplar halinde değişik metro hatlarına bindikten sonra yolcuların şaşkın bakışları altında pantolonlarını çıkarıp çantalarına yerleştirdi.

EYLEMDEN HABERİ OLMAYANLAR ŞAŞIRDI
Yarı çıplak eylemciler, olağandışı hiçbir şey yokmuş gibi davranırken, eylemden haberi olmayan yolcular ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Eylemciler, kendilerine yöneltilen sorulara, "Pantolonumu giymeyi unuttum" "Küresel ısınmayı protesto ediyorum", "pantolonum ıslandı, çok üşüdüm, çıkardım" gibi ilginç ve esprili yanıtlar verdi.

New York metrosunda 2 saati aşkın süre iç çamaşırı ile yolculuk eden pantolonsuz eylemcilerin gösterisi Union Meydanı'nda sona erdi.

Metrodan çıktıktan kara ve soğuğa aldırmadan şehrin göbeğinde iç çamaşırları ile dolaşmayı sürdüren eylemciler, daha sonra sözleştikleri barlarda buluşarak eylemlerine devam etti.

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ
Pantolonsuz eylemcilere polis bu yıl da müdahale etmedi. Geçmişte yapılan eylemlerden birinde polis, katılımcıların bindiği tren hatlarından birini durdurmuş ve pantolonsuzları gözaltına almsti. Ancak açılan davada yargıç, pantolonsuz dolaşmanın yasalara aykırı olmadığına hükmederek eylemcileri serbest bırakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Pantolonsuz Metro YolculuğuEylem
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