Pakistan ile e-Vize dönemi başlıyor

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, "Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize'ye geçiyoruz" dedi.

Pakistan ile e-Vize dönemi başlıyor
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ARALARINDA Türkiye ve İngiltere'nin de bulunduğu 5 ülke  vatandaşlarının internetten başvurarak vizeyle Pakistan'a gelebileceğini söyleyen  Favad Çaudri, "Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke vatandaşları için  e-Vize'ye geçiyoruz. Başbakan İmran Han, 14 Mart'ta yeni vize rejimimize ilişkin  projemizi açıklayacak." diye konuştu. Çaudri, Pakistan'ın yeni vize politikasının sonucu olarak Türk vatandaşlarının Pakistan'a gelmelerinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

"Pakistan'ın keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri var"

Çaudri'nin açıklamasını değerlendiren Türkiye'nin  İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ise "Pakistan hükümeti ocak ayı  sonunda bazı ülkelere vize kolaylığı sağlayacağını açıklamıştı"  ifadelerini kullandı. Yurdakul, yeni vize rejiminin ilk adımının e-Vize uygulaması olduğunu kaydederek, ikinci adım olarak kısa sürede havalimanında vize uygulamasına  geçileceğini dile getirdi. e-Vize uygulamasının Türk iş insanlarının Pakistan'a ilgisini daha da  artıracağını söyleyen büyükelçi Yurdakul, "Türk yatırımcı ve iş insanlarının  zaten Pakistan'a bir ilgisi vardı, bu ilgi daha da pekişecek. Pakistan güzel bir  ülke, insanları misafirperver, keşfedilmeyi bekleyen birçok doğal güzellikleri  var. Pakistan makamları da Türkiye'den daha fazla insanı burada misafir etmek  istiyor." şeklinde konuştu. İhsan Mustafa Yurdakul, yeni vize uygulamasıyla özellikle Türk iş  adamlarının vize için harcadığı zamanın ortadan kalkacağını ve iki ülke  ilişkilerine olumlu etki yapacağını da sözlerine ekledi.

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