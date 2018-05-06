Pakistan İçişleri Bakanı İkbal vuruldu

Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal silahlı saldırıya uğradı. İlk belirlemelere göre, 59 yaşındaki bakan, Naroval bölgesindeki gösteri sonrasında aracına giderken omzundan vuruldu.

Yerel basın kaynaklarına göre Pakistan Dışişleri Bakanı Ahsan İkbal, Naroval bölgesindeki gösteri sonrasında aracına giderken bir saldırgan tarafından omzundan vuruldu.

Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal silahlı saldırıya uğradı. İlk belirlemelere göre, 59 yaşındaki bakan, Naroval bölgesindeki gösteri sonrasında aracına giderken omzundan vuruldu.

Yerel basın kaynaklarına göre Pakistan Dışişleri Bakanı Ahsan İkbal, Naroval bölgesindeki gösteri sonrasında aracına giderken bir saldırgan tarafından omzundan vuru