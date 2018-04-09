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Pakistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

Pakistan-Afganistan sınırında yer alan Ketta şehrinde sınır muhafızlarını hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, 5 muhafızın öldüğü açıklandı

Pakistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

Pakistan-Afganistan sınırında yer alan Ketta şehrinde sınır muhafızlarını hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, 5 muhafızın öldüğü açıklandı

09 Nisan 2018 Pazartesi 20:53
Pakistan'da intihar saldırısı: 5 ölü
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ULUSAL medyada yer alan bilgilere göre Pakistanlı yetkililer, ülkenin  Belucistan eyaletinin başkenti Ketta şehrinde devriye görevini yürüten sınır  muhafızlarının aracının yanında bir teröristin üzerindeki patlayıcıları infilak  ettirdiklerini bildirdi.
Sivil Savunma Direktörü Aslam Tareen de 20-22 yaşlarında olan  saldırganın 8 ya da 10 kilogramlık patlayıcı kullandığını kaydetti.
 
Tareen, yerel saatle 21.00 sularında gerçekleşen intihar saldırısında  ilk belirlemelere göre, 5 sınır muhafızının öldüğünü, yaralananların da bölgedeki  hastanelere götürüldüğünü ifade etti.
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
 
Öte yandan, bu saldırı bölgede son bir haftada düzenlenen üçüncü  saldırı oldu. Son olarak 2 Nisan'da düzenlenen iki saldırıda, aralarında Paskalya  kutlamasına giden 4 Hristiyan'ın da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.  Saldırıları ise terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
PakistanIntihar SaldırısıKetta
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