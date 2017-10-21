Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz eden babanın gizli bodrumu çıktı!

TÜM dünya onu kızı Elisabeth'i bodrumda hapsederek 24 yıl boyunda binlerce kez 24 yıllık cinsel saldırıda bulunması ve ondan yedi çocuk yapmasıyla tanıyordu. Dava, dünya çapında manşetlerde yer bulmuş ve Josef Fritzl akıllarda sapık baba olarak kalmıştı.

Fakat şimdilerde Salzburg kentinin hemen dışındaki konukevinde başka bir gizli bodrum inşa ettiği ortaya çıktı.



Yerel medyaya göre, İşçiler binayı ölçerken uydurma bir duvarın arkasında bir merdiven buldu. Bu rutin kontrol yapı denetiminin bir parçasıydı.



Polisin bina için soruşturma açıp açmayacağı netlik kazanmadı.



ÖZ KIZINI BODRUMA KAPATIP SENELERCE TECAVÜZ ETMİŞTİ



Fritzl, 1996'da Amstetten'e taşınmadan önce, "Seestern" adlı konukevini eşi Rosemarie ile birlikte işletiyordu.



Orada, büyük kızını mutfak ve banyosu bulunan bir mahzende seks kölesi olarak tutuyordu.



Ayrıca, herhangi bir tıbbi yardım almadan kendisinden olan çocuklarını orda doğurmaya zorlamıştı.



Eşi Rosemarie'ye Elisabeth'in dini bir tarikata katılmak için kaçtığını ve yeni doğan çocuklarını da kapılarına bıraktığını söyledi. Bu, sosyal hizmetler için söylediği hikaye ile aynıydı.



Fritzl'in, kızını 18 yaşındayken bodruma kilitlediği, kızından 7 çocuk sahibi olduğu, bunlardan birinin doğduktan sonra öldüğü ortaya çıkmıştı. Fritzl'in kızıyla kızından olan çocuklarının esareti, 19 yaşındaki hiç gün ışığı görmemiş çocuğu Kerstin'in hastalaması üzerine su yüzüne çıkmıştı. Sapık babanın, kızından olan çocuklarından (torunlarından) birine tecavüz etmiş olabileceği bildirildi.



Öz kızını 24 yıl bir bodruma kapatan Avusturyalı sapık baba Josef Fritzl'in planını 1978 yılında hazırlayarak uygulamaya koyduğu ortaya çıktı. Fritzl korkunç planını gerçekleştirmek için evinin bodrum katını hazırladığında kızı Elisabeth henüz 12 yaşındaydı. Olayı araştıran Avusturyalı savcı Franz Polzer, "Josef Fritzl 1978 yılında evin altına kimsenin bilmediği bir bodrum yaptı. Binada bu değişikliği yaparken yetkililere haber vermedi. Bu durum başka bir planı olduğunu gösteriyor" dedi.



Fritzl şu anda Avusturya Stein cezaevinde 'zihinsel olarak anormal suçlular' için özel bir tesiste tutuluyor.



51 yaşındaki Elisabeth ise yeni bir kimliğe sahip ve geriye kalan çocuklarıyla birlikte bir köyde yaşıyor.