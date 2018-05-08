Oxford öğrencilerinin çılgın partilerine son!

ÖĞRENCİLERİN kendilerinden beklenmeyen hareketler sergilemeleri üzerine, İngiltere’deki meşhur Oxford Üniversitesi’nde alkollü partilerin yasaklandığı duyuruldu.

Kararın partilerde çıplaklık, cinsel ilişki ve kütüphanenin tuvalet gibi kullanılması gibi eylemler üzerine alındığı belirtildi.

Ocak ayında bir öğrencinin dünyaca ünlü bilim insanı Stephen Hawking gibi giyinmesi, engellilerle alay ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasına neden olmuş; bu olay da üniversitedeki partilere yönelik tepkileri artırmıştı.