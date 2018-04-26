Otoyolda seyir halinde cinsel ilişki şok etkisi yarattı!

TAYVAN'da çekilen şoför ve kucağındaki kadını gösteren video, sosyal medyada büyük ses getirdi. Oldukça tehlikeli bir şekilde yolculuk eden aracın kalabalık otobandan şehre doğru girdiği görülüyor.
Görüntülerde şoförün yalnızca elleri seçilirken, beyaz tişört giyen kadının hareketleri kayda geçti.
Videoyu paylaşan sürücünün görüntülerin altına yazdığı not da hayli konuşuldu.
Tayvan'da trafikte tehlikeli araç sürmek gibi suçları işleyenler yaklaşık 700 euro (yaklaşık 3500 TL) ceza kesiliyor.
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