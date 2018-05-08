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Otoyola çıkan timsah bir aileyi yok etti!

ABD'de otoyola çıkan timsaha çarparak kontrolden çıkan araçtaki anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Otoyola çıkan timsah bir aileyi yok etti!

ABD'de otoyola çıkan timsaha çarparak kontrolden çıkan araçtaki anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

08 Mayıs 2018 Salı 18:54
Otoyola çıkan timsah bir aileyi yok etti!
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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, otoyola çıkan timsaha çarparak kontrolden çıkan araçta bulunan bir anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

ARAÇ ALEV ALDI

Orangeburg Bölgesi emniyet görevlisi Sean Fogle, 24 yaşındaki Amber Stanley'in kullandığı aracın, eyaletler arası otoyolda önce bir timsaha ardından bir ağaca çarparak alev aldığını söyledi.

Kazada, Stanley ile 4 ve 2 yaşlarındaki 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDOtoyolTimsah
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