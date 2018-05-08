Otoyola çıkan timsah bir aileyi yok etti!

Kazada, Stanley ile 4 ve 2 yaşlarındaki 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Orangeburg Bölgesi emniyet görevlisi Sean Fogle, 24 yaşındaki Amber Stanley'in kullandığı aracın, eyaletler arası otoyolda önce bir timsaha ardından bir ağaca çarparak alev aldığını söyledi.

ABD 'nin Güney Carolina eyaletinde, otoyol a çıkan timsah a çarparak kontrolden çıkan araçta bulunan bir anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

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