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Otomotiv devinden şok karar!.. Binlerce araç geri çağırıldı

Otomotiv şirketi Fiat Chrysler, ABD'de yaklaşık 646 bin aracını geri çağırdığını duyurdu

Otomotiv devinden şok karar!.. Binlerce araç geri çağırıldı

Otomotiv şirketi Fiat Chrysler, ABD'de yaklaşık 646 bin aracını geri çağırdığını duyurdu

03 Ekim 2017 Salı 20:50
Otomotiv devinden şok karar!.. Binlerce araç geri çağırıldı
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FİAT Chrysler'den yapılan açıklamada, şirketin 2011-2014 yılları  arasında üretilen Dodge Durango ve Jeep Grand Cherokee modellerinde ortaya çıkan  bir sorun yüzünden ABD'de 646 bin 394 aracının geri çağırıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, söz konusu araçların "fren takviyesi korumalarına" su  girmesi durumunda aşınmaya veya donmaya neden olabileceği ifade edilirken bunun  fren fonksiyonunu olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.
 
Sürücülerin fren pedalında aşırı sertlik hissedebileceğine dikkat  çekilen açıklamada, bunu gözlemleyen sürücülerin de firmayla iletişime geçmesi  gerektiği bildirildi.
 
Açıklamada ayrıca, söz konusu modellerden Kanada'da 42 bin 304,  Meksika'da da 21 bin 139 aracın geri çağrıldığı bilgisine yer verildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
OtomotivFiat ChryslerABD
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