Otomotiv devi fabrikasını kapatıyor! Yüzlerce kişi işsiz kalacak

FORD, zararları önleme amacıyla giriştiği yeniden yapılanma kapsamında Brezilya'da bulunan en eski fabrikasını kapatacağını ve Güney Amerika'da ağır ticari araç üretimine son vereceğini duyurdu. Bu hamle yaklaşık 2 bin 700 kişinin işini kaybetmesine neden olacak.

1967'DEN BERİ FAALİYET GÖSTERİYORDU

Sao Paulo'nun endüstriyel bölgesi olan Sao Bernardo'da yer alan fabrika 1967 yılından beri faaliyet gösteriyordu. Başlangıçta çeşitli otomobil modelleri üreten fabrika 2001 yılından itibaren F-4000 ve F-350 kamyonları ve Siesta modellerine ağırlık verdi. Fabrikanın kapanması Ford'un Brezilya'da ticari araç yerine otomobillere odaklanacağını ve üretimi Bahia eyaletindeki yeni fabrikasında sürdüreceğini gösteriyor.

ADRES TÜRKİYE OLABİLİR

Ford bir yandan üretim, satış ve finansman faaliyetlerini yeniden yapılandırırken bir taraftan da Volkswagen (VW) ile çeşitli alanlarda işbirliği müzakereleri yürütüyor. İki şirket geçen ay ticari araçları kapsayan bir işbirliği anlaşması yaptı. Bu anlaşma kapsamında VW ticari vanların Türkiye'deki Ford Otosan fabrikasında yapılması olası.