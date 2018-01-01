Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
1 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
1 Ocak 2018 Yeni Alanya...
1 Ocak 2018 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
1 Ocak Günlük Burç Yorumu
1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Ocak 2018 Antalya -...
Potasyum seviyenizin düşük olduğunu göstren 6 belirti
Bu belirtilere dikkat!

Otomobil içerisinde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Rusya'da yolda tanıştığı 22 yaşındaki gençle garaj içerisindeki otomobilde cinsel ilişkiye giren 15 yaşındaki kız, otomobilden çıkan egzoz gazından zehirlenip öldü

Otomobil içerisinde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Rusya'da yolda tanıştığı 22 yaşındaki gençle garaj içerisindeki otomobilde cinsel ilişkiye giren 15 yaşındaki kız, otomobilden çıkan egzoz gazından zehirlenip öldü

01 Ocak 2018 Pazartesi 09:24
Otomobil içerisinde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü
banner404

RUSYA'DA akrabalarını ziyarete giderken yolda tanıştığı 22 yaşındaki genç ile otomobil içerisinde cinsel ilişkiye giren 15 yaşındaki kız öğrenci egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. 
EVİNİN GARAJINA GÖTÜRDÜ
Rusya'da 15 yaşındaki Alena Styukhina isimli öğrenci, akrabalarını ziyarete giderken yolda 22 yaşındaki araba yarışçısı Artyom Dorogov ile tanıştı. Artyom, Alena'yı evinin garajına götürdü. 
EGZOZ GAZINDAN ZEHİRLENDİ 
Daha sonra iki genç, garajdaki otomobilin içerisinde cinsel ilişkiye girdi. Artyom, içeriyi sıcak tutumak için garajın kapısını kapattı. Sıcaklığı arttırmak için de otomobilin motorunu çalıştırdı. Bu sırada otomobilden çıkan egzoz gazı 15 yaşındaki Alena'yı zehirledi. 
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ 
Genç kızın bayılması üzerine, partneri olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaptığı ilk muayenede genç kızın olay yerinde öldüğünü tespit etti. 
Artyom Dorogov, ölüme sebebiyet vermek ve 16 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girmek suçlarından hakim karşısına çıkacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
RusyaCinsel IlişkiOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölü sayısı 18'e yükseldi
Ölü sayısı 18'e yükseldi
Hasta yatağında hayaline kavuşup evlendi, 18 saat sonra öldü
Hasta yatağında hayaline kavuşup evlendi, 18 saat sonra öldü
Ölüm yanından geçip gitti, umursamadı bile
Ölüm yanından geçip gitti, umursamadı bile

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim