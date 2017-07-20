Otobüs vadiye uçtu: 28 ölü

HİNDİSTAN 'DA Shimla şehrinden 40 yolcu ile yola çıkan özel bir otobüs Rampur yakınlarında vadiye uçtu. Shimla şehrini Kannaur bölgesine bağlayan otoyolda meydana gelen olayda 28 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Rampur polisi, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Yaralı yolculardan 7'sinin en yakın hastanelere kaldırıldığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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