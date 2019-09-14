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Otobüs TIR'la çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyinde yer alan Yaroslavl bölgesinde, bir TIR karşı şeride geçerek otobüsle çarpıştı

DÜNYA 14.09.2019, 14:49 14.09.2019, 15:06
Otobüs TIR'la çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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RUS yetkililer, feci görüntülerin ortaya çıktığı kazada en az dokuz kişinin öldüğünü açıkladı. 21 yaralı ise olay yerine gelen ambulanslar tarafından hastanelere taşındı. İlk gelen bilgilere göre, yaralılar arasında çocuklar da var.

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