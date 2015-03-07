Otobüs durağına bomba atıldı: 33 ölü

07 Mart 2015 Cumartesi 17:10
NİJERYA'NIN Maiduguri kentinde bulunan iki farklı markete ve Borno eyaletinde bulunan bir otobüs durağında bombalı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Olayın ardından yapılan açıklamada, bir kadın intihar saldırganın gerçekleştirdiği patlama sonucunda 18 kişinin bir diğer markete düzenlenen saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Nijerya’lı yetkili Kaka Shehu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklamasında iki saldırıyı doğrularken üçüncü saldırının Borno otobüs durağında meydana geldiğini ancak henüz olayla ilgili ayrıntıların netlik kazanmadığını bildirdi.
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Son Güncelleme: 07.03.2015 16:12